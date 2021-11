Diese Enthüllung wird vermutlich keine große Überraschung sein! Am Samstagabend steht das große Finale der fünften The Masked Singer-Staffel an. Unter anderem die Raupe Resi hat sich Woche für Woche in Herzen der Fans gesungen und es so in die Endrunde geschafft – doch dort wird sie schließlich auch ihre Identität preisgeben müssen! Für viele Fans steht seit der ersten Sendung fest, dass Sängerin Sandy Mölling (40) unter dem Kostüm stecken muss. Tatsächlich ist das sehr wahrscheinlich: Promiflash hat noch einmal alle Indizien zusammengetragen, die für Sandy als Raupe sprechen...

Engelsflügel

Die Hintergrundgeschichte der Raupe ist, dass sie das "The Masked Singer"-Studio putzt. Dabei stößt sie in einem Indizienclip auf einen Pizzakarton und fragt: "Ist das ein Indiz oder kann das weg?" Mit ein bisschen Fantasie sieht der eingerissene Pizzakarton nach Engelsflügeln aus – ein Hinweis auf Sandys Band, die No Angels?

Vier Paar Füße

Die Raupe Resi hat vier Paar kleine Füße, die in Rollschuhen stecken. Eine beliebte Theorie auf Twitter ist, dass diese für die No Angels stehen: "Ein Paar Füße pro Bandmitglied: Sandy, Lucy, Nadja und Jessica", betonte einer von vielen Usern zuletzt.

Eigene Garderobe

Die Raupe hat sich laut ihrer Aussage in einem Hinweis-Clip schon immer "eine eigene Garderobe" gewünscht – damit könnte Sandys Traum von einer Solokarriere gemeint sein, den sie sich schließlich erfüllt hat. Dazu passt auch das folgende Detail...

Die Nummer 36

Die Raupe betritt in einem Indizienvideo im Backstage-Bereich von "The Masked Singer" eine Garderobe mit der Nummer 36. Möllings fünfte und bis heute letzte Single "Living Without You" erreichte im Jahr 2006 Platz 36 in den deutschen Charts.

DJ-Bobo-Tasse

In einem exklusiven Online-Clip hält die Raupe eine Tasse in der Hand. Wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man DJ Bobos (53) Gesicht sowie das Wort "Bobo" darauf! Ein Hinweis auf Sandys Teilnahme an der Tanzshow Dance Dance Dance im Jahr 2017? Hier war der Sänger nämlich Juror.

Mittlere Reife

"Du mit deiner Mittleren Reife kannst mich nicht ersetzen, denn mein Rekordtempo im Bühneputzen liegt bei unter zwei Minuten. Seit Beginn meine Königsdisziplin", verkündet die Raupe in einem Indizienvideo. Sandy schloss die Schule mit der Mittleren Reife ab. Nur ein Zufall?

Bauplan und Maske

In einem Clip der Raupe ist beim Putzen eine zerknüllte medizinische Maske zu sehen. Das könnte ein Hinweis auf den Beruf von Sandys Mutter sein – sie ist nämlich Krankenpflegerin! Ebenso könnte der Bauplan, der an einer Stelle im Hintergrund aufblitzt, für den Job ihres Vaters stehen: Er ist ein Diplomingenieur!

Die Stimme

Zu guter Letzt ist natürlich auch die Gesangsstimme der Raupe ein Indiz. Der Großteil der "The Masked Singer"-Zuschauer ist sich einig, dass das nur Sandy sein kann! "Wenn das nicht Sandy von den No Angels ist, fress' ich einen Besen", beteuerte einer von vielen Fans auf Twitter. "Ich als großer No-Angels-Fan weiß, dass das Sandy Mölling ist", schrieb ein weiterer.

Die Raupe Resi bei "The Masked Singer"

Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa im Juli 2021

Sandy Mölling im Juni 2019 in Magdeburg

Die Raupe bei "The Masked Singer"

DJ Bobo bei "Dance Dance Dance" in Köln im Juli 2017

Sandy Mölling bei "Dance Dance Dance" 2017

Sandy Mölling, Sängerin

Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

Sandy Mölling bei einer Pressekonferenz der No Angels in München, 2007

