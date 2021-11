Zeichnet sich jetzt schon ab, wer am Samstag die Trophäe mit nach Hause nimmt? Nach einer spannenden Staffel mit vielen Überraschungsenthüllungen ist es morgen schon so weit: Das Finale der fünften Staffel von The Masked Singer steht an! Vier verkleidete Promis haben es in die Endrunde der Rateshow geschafft: Mülli Müller, die Raupe, die Heldin und der Mops singen um den Sieg. Doch welcher Kandidat gilt vorab eigentlich als Favorit?

Könnte es das liebenswerte Müllmonster sein? Immerhin begeisterte es bisher in jeder Show das Publikum und die Mehrheit sah Mülli bereits in der letzten Promiflash-Umfrage ganz vorn. Es gibt auch ein paar heiße Tipps, wer unter der Maske stecken könnte: Neben Teddy Teclebrhan, Wincent Weiss (28) und Johannes Oerding (39) ist auch Alexander Klaws (38) Name gefallen. Vielleicht schnappt die Raupe Resi Mülli den Titel des "The Masked Singer" 2021 auch noch kurz vor Schluss vor der Nase weg. Wenn das bunte Insekt genauso eine fantastische Show abliefert wie vergangene Woche, als es "Drivers License" von Olivia Rodrigo (18) zum Besten gab, wäre das gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Oder entpuppt sich schlussendlich der Mops als waschechter Underdog und überzeugt die Zuschauer mit seinen Kulleraugen doch noch davon, für ihn abzustimmen? Und schließlich wäre da noch die Heldin: Sie überzeugte Woche um Woche mit ihrer Rockröhre und hat – so wie ihre Mitstreiter – eine gute Chance, am Ende zu gewinnen. Wer ist also euer Liebling? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Mülli Müller bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Mops bei der fünften Liveshow von "The Masked Singer" im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de