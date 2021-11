Estefania Wollny (19) zeigt erneut ihren Hammer-Body! Vor wenigen Monaten präsentierte die TV-Bekanntheit in einem Musikvideo zum ersten Mal ihre veränderte Figur und überraschte damit ihre Fans. Mit ihrer Bodytransformation scheint die 19-Jährige sehr zufrieden zu sein, denn seither postet sie vermehrt Ganzkörperaufnahmen und Bilder ihrer Outfits im Netz. So auch jetzt – in ihrem neusten Video zeigt Estefania ihr erschlanktes Ich.

In einem Reel auf Instagram setzte die Sängerin ihren veränderten Body mit mehreren Outfits gekonnt in Szene. Ihre Fans sind begeistert und die Blondine erntete von ihnen eine Menge Lob. "Du bist einfach Hammer! Respekt an dich und deine Veränderung", kommentierte eine Followerin unter dem Video. "Du bist megaschön", schrieb ein anderer User zu ihrem Post.

Das Interesse an dem Gewichtsverlust von Estefania scheint bei ihren Fans sehr groß zu sein. Unter einem anderen Instagram-Post der 19-Jährigen stellten viele User die Frage, was denn ihr Geheimrezept für die Abnahme sei. Ein Follower glaubt jedoch nicht, dass die Influencerin das verraten wird.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im Oktober, 2021

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Juli 2021

