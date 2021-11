Lorde (25) trägt ihr Haar mal ganz anders! Schon vor wenigen Wochen hatte die Sängerin auf dem roten Teppich für Aufsehen gesorgt: Bei einem Event in Los Angeles waren die Blicke auf die Hände der Musikerin gerichtet – dort trug sie nämlich einen Klunker, der verdächtig nach einem Verlobungsring aussah. Weitaus skurriler ging es nun jedoch bei einer Veranstaltung in New York zu: Dort sorgte Lorde dieses Mal mit ihrer Haarpracht für erhobene Augenbrauen!

Bei der Guggenheim International Gala präsentierte die 25-Jährige sich in einem herrlichen, pfirsichfarbenen Kleid von Dior. Doch nicht die bodenlange Robe war der Hingucker des Abends. Schulteraufwärts hatte sich der Stylist der "Royals"-Interpretin etwas Besonderes einfallen lassen: Ihre langen, dunklen Haare trug Lorde um den Hals gewickelt als eine Art Schal! Mit dieser innovativen Frisur posierte sie für die Fotografen.

Cameron Rains, der Haarstylist der Künstlerin, teilte ein Foto seines Werks via Instagram und gab sogar Einblicke, wie der Look entstanden ist. Die Fans scheinen von dem Style größtenteils angetan zu sein. "Wirklich, so cool!", schwärmte ein User in der Kommentarspalte. Andere wiederum zeigten sich kritisch. Was sagt ihr zu Lordes haarigem Schal? Stimmt ab!

Getty Images Lorde, Sängerin

Getty Images Lorde bei der Guggenheim International Gala in New York, November 2021

Instagram / cameron.rains Lordes Haarstyle

