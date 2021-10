Wird Lorde (24) etwa bald heiraten? Die Sängerin zählt mit nur 24 Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit – und auch privat soll es bei ihr rund laufen. Die "Royals"-Interpretin machte die Beziehung zwar nie offiziell, jedoch soll die Beauty schon seit 2016 mit dem Geschäftsmann Justin Warren liiert sein. Die beiden wurden schon mehrfach knutschend abgelichtet. Nun sorgte Lorde mit einem XXL-Klunker für Verwirrung und heizte die Gerüchteküche an!

Am Donnerstag besuchte die Brünette das Variety's-Power-of-Women-Event in Los Angeles und ließ sich in einer traumhaften lilafarbenen Robe mit Pilz-Print ablichten. Jedoch fiel das Augenmerk der Fans nicht auf das glamouröse Abendkleid, sondern auf Lordes Ringfinger – den zierte nämlich ein funkelnder Diamantring. Hat Justin seiner Herzdame etwa die Frage aller Fragen gestellt?

Der 41-Jährige hingegen dementierte die Beziehung mit Lorde – die mit bürgerlichem Namen eigentlich Ella Marija Lani Yelich-O’Connor heißt – vor Kurzem in einem Interview mit New Zealand Herald: "Ella und ich arbeiten seit Jahren zusammen, wir sind gute Freunde. Jegliche Gerüchte, dass wir ein Paar sind, sind lächerlich."

Getty Images Lorde, Sängerin

MEGA Justin Warren und Lorde beim Spaziergang in Auckland im Oktober 2020

MEGA Lorde beim Spaziergang mit ihrem angeblichen Lover Justin Warren im Oktober 2020

