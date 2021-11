Kubilay Özdemir scheint die Zeit mit seinem Nachwuchs in vollsten Zügen zu genießen! Im August wurde der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat wieder Vater. Wenige Monate vor der Geburt kam es zwischen ihm und seiner On-off-Partnerin Georgina Fleur (31) allerdings zu einer unschönen Trennung: Das einstige Traumpaar lieferte sich einen heftigen Rosenkrieg. Trotz der Streitigkeiten besucht Kubi seinen Nachwuchs offenbar regelmäßig: Im Netz teilte er nun ein erstes Foto von sich und seiner Tochter!

In seiner Instagram-Story postete der Unternehmer zwei Schnappschüsse von sich und seinem Nachwuchs. Auf dem ersten Bild hält er die Kleine fest im Arm – und im Hintergrund ist deutlich der Kinderwagen zu erkennen, den die frischgebackene Mutter Georgina regelmäßig im Netz zeigt. Auf einem weiteren Foto entspannt Kubi mit seinem Töchterchen am Pool – und blickt ihr dabei liebevoll in die Augen. Ob seine Ex bei dem Treffen auch dabei war, gab er allerdings nicht preis.

Wie Georgina und der Familienvater mittlerweile zueinanderstehen, ist derzeit nicht bekannt. Eigentlich hatten die beiden zuletzt keinen Kontakt. Doch bereits vor der Geburt hatte Kubi im Juni im Promiflash-Interview klargestellt, dass er auf jeden Fall für seinen Nachwuchs da sein wolle: "Wir werden Kontakt haben, wenn das Kind von mir ist und sie Hilfe braucht."

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

Instagram / kubilay_oezdemir Kubi Özdemir mit seinem Baby

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

