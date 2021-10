Kubilay Özdemir genießt seine Papa-Zeit! Vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter lieferten sich Georgina Fleur (31) und ihr On-Off-Partner einige heftige Auseinandersetzungen und sorgten mit Streitereien und sogar mit Gewaltausbrüchen für Schlagzeilen. Inzwischen ist die Kleine auf der Welt und um die turbulente Beziehung der beiden einstigen Sommerhaus-Bewohner ist es ruhig geworden. Offenbar steht das Wohl ihres Kindes an oberster Stelle: Im Netz teilte Kubi nun erstmals ein Foto mit seiner Tochter!

Via Instagram teilte der frischgebackene Vater den süßen Schnappschuss. Dabei sitzt Kubilay am Strand Dubais und blickt liebevoll in einen weiß-goldenen Kinderwagen. Ebenjener dürfte Georginas Followern bestens bekannt sein. Für gewöhnlich posiert die Neu-Mama stets mit dem weißen Buggy. Offenbar besucht der Unternehmer also sein Baby und scheint die Vater-Tochter-Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Die Follower sind von diesem ungewohnten Anblick entzückt. "Kubi, der Papa. Schön, dass du bei deiner Tochter bist", schrieb ein Fan. Dass er für sein Kind selbst über die Differenzen mit Georgina hinwegsehen würde, hatte der Realitystar schon im Juni gegenüber Promiflash angekündigt. "Wir werden Kontakt haben, wenn das Kind von mir ist und sie Hilfe braucht", hatte Kubilay damals versichert.

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter in Dubai

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir im Mai 2018

