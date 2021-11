Romeo Beckham (19) widmet seiner Liebsten rührende Worte! Erst im Juni dieses Jahres feierten der Sohn von David Beckham (46) und seine Partnerin Mia Regan ihre Premiere als Paar auf dem roten Teppich – und das, nachdem sie schon mehr als zwei Jahre zusammen sind. Aufgrund seiner Fußballkarriere in den USA führen die beiden aktuell jedoch eine Fernbeziehung. An Mias Geburtstag denkt der Sportler aber selbstverständlich trotzdem an seinen Schatz: Romeo überrascht seine Freundin mit süßen Zeilen!

"Alles Gute zum Geburtstag, Stinky", verkündete Romeo via Instagram und markierte seine Mia auf dem Beitrag. Passend dazu teilte der Hottie eine Fotoreihe mit mehreren Schnappschüssen der beiden Turteltauben. "Du bist der großartigste Mensch und ich hoffe, du hast heute den besten Tag überhaupt! Ich liebe dich mehr als alles andere", schwärmte der 19-Jährige weiter. Die Blondine bekam den niedlichen Post natürlich prompt zu Gesicht und kommentierte mit zahlreichen Herzen.

Für die emotionale Liebeserklärung suchte sich Romeo aber nicht nur vorteilhafte Aufnahmen seiner besseren Hälfte aus: Beispielsweise machte der Beau auch ein Selfie öffentlich, das Mia kaum erkenntlich mit einer Gesichtsmaske zeigt. Doch die Schönheit nimmt auch diesen Throwback an ihrem Ehrentag offenbar mit Humor.

Instagram / romeobeckham Mia Regan, Freundin von Romeo Beckham

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham

Instagram / romeobeckham Mia Regan mit einer Beauty-Maske

