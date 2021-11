Lala Kent (31) gibt ehrliche Einblicke. Die Reality-TV-Bekanntheit trennte sich vor wenigen Wochen von ihrem langjährigen Partner Randall Emmett, mit dem sie sogar schon verlobt war. Aber nicht nur die Liebe verband die beiden miteinander – sie bekamen vor sieben Monaten auch ihre gemeinsame Tochter Ocean. Jetzt verriet Lala, wie sie mit der Trennung und dem Leben mit einem kleinen Baby umgeht.

In ihrem Podcast "Give Them Lala...with Randall" sprach die "Vanderpump Rules"-Darstellerin offen darüber, wie sie das Beziehungsende verarbeitet. "Ich mache einen Schritt nach dem anderen, denn ein 7 Monate altes Kind kann nicht herumsitzen und darauf warten, dass du über etwas hinwegkommst", gab Lala ehrlich zu. Sie versuche indes, positiv zu bleiben und ihr Ding durchzuziehen. Aber das fällt der 31-Jährigen wohl nicht immer leicht, gerade mit der kleinen Ocean: "Es gibt Momente, in denen ich Bauchschmerzen habe und denke: 'Ich will, dass Gott das jetzt übernimmt, weil es zu viel ist.'"

Doch das Model kann der Trennung auch gute Dinge abgewinnen. "Für mich ist es so: 'Ich hätte niemals Ocean.' Diese Unabhängigkeit, die ich habe, würde es nicht geben. Es fühlt sich einfach großartig an.", beteuerte die Blondine. Lala hatte diesen Schritt Ende Oktober gewagt und trennte sich von dem Filmproduzenten, nachdem er sie Gerüchten zufolge betrogen haben soll.

SYSPEO/SIPA / ActionPress Randall Emmett und Lala Kent

Instagram / lalakent Lala Kent mit ihrer Tochter Ocean

Getty Images Lala Kent, Juni 2019

