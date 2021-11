Mit diesem Auftritt hatten die Liebsten von Denny Heidrich (34) wohl nicht gerechnet! Mit seiner Teilnahme bei Coras House of Love hatte der Muskelprotz – zumindest auf lange Sicht betrachtet – eher wenig Erfolg, seine große Liebe zu finden. Doch vielleicht findet der gebürtige Berliner seine Traumfrau ja im Garten Eden: Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist nämlich einer der neuen Adam sucht Eva-Kandidaten. Wie wohl Dennys Familie und Freunde auf diese Entscheidung reagiert haben?

"Mein Umfeld hat teils die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen", verriet Denny im Interview mit Promiflash. Die Reaktion dürfte für den Fitness-Fan jedoch nicht allzu überraschend gekommen sein, immerhin ist er der Meinung, dass die Personen ohnehin mit Vorurteilen belastet seien. Doch auch wenn Dennys Familie und Freunde im ersten Moment mit der Teilnahme wohl nicht gerechnet hätten, kann er auf sie zählen: "Mein Umfeld und meine Community stehen wie ein Fels in der Brandung hinter mir. Egal was ich tue. Darauf bin ich sehr stolz!"

Aber wie weit würde Denny in der Sendung überhaupt gehen? "Ich habe mir im Vorfeld natürlich Gedanken darüber gemacht", gab der 34-Jährige offen zu. Dabei kam er zu einem Entschluss: "Diese ganzen - ich nenne sie jetzt mal 'Bratpfannen' -, die denken, dass wenn sie in einem Format Sex haben, direkt polarisieren. Das ist aber ein kompletter Trugschluss!" Für ihn seien derartige Intimitäten zwar auch wichtig – das Schäferstündchen genieße er aber lieber in trauter Zweisamkeit fernab der Kameras.

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich im September 2021

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, "Adam sucht Eva"-Kandidat 2021

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, Reality-TV-Star

