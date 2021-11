Christin hat den #CoupleChallenge-Finalisten ein etwas anderes Abschiedsgeschenk gemacht. Die temperamentvolle Are You The One?-Bekanntheit und ihre Teampartnerin Walentina Doronina mussten die Show verlassen. Denn ihre Konkurrenten Christina Grass (33), Marco Cerullo (33), Gina Beckmann und Cedric Beidinger absolvierten die Challenge im Halbfinale schneller und zogen somit ins Finale ein. Doch bevor Walentina und Christin auszogen, hatte Letztere noch ihre Spuren im Camp hinterlassen!

Und zwar wortwörtlich. Denn als die zwei Pärchen ihr letztes gemeinsames Dinner vor dem Finale genossen, tobte sich Christin mit den Resten aus. So schmiss sie beispielsweise Käse, Salami und Marshmallows zusammen und überschüttete den Mix mit Salz, um die Lebensmittel ungenießbar zu machen. Doch nicht nur das: Zur Krönung leckte sie das Essen auch noch an! Während der ganzen Staffel eckte die Studentin bei ihren Konkurrenten an. Auch dieses Mal war ein Zoff der Auslöser für ihre Attacke auf das Essen.

Zum Ende der Challenge hatten sich die Finalisten etwas schadenfroh über das Ausscheiden von Walentina und Christin gezeigt. Danach ignorierte die Gruppe rund um Gina die zwei Ladys und kochte auch nicht für sie mit. Das brachte das Fass dann offenbar zum Überlaufen: "Wir haben auch Hunger, vielleicht muss ich da gleich mal was draufspucken", scherzte die 26-Jährige noch vor den anderen, bis sie ihren Plan dann aber kurze Zeit später tatsächlich umsetzte.

Alle Infos zu "#CoupleChallenge" auf RTL+.

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Collage: Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten Cedric Beidinger, Gina Beckmann, Marco Cerullo und Christina Grass

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Marco Cerullo und Christina Grass, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de