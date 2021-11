Wer verbirgt sich unter der The Masked Singer-Online-Maske? In der aktuellen Staffel gibt es bei der Rateshow eine Neuheit. Anstatt wie sonst zehn Kandidaten nahmen dieses Mal elf an dem musikalischen Versteckspiel teil. Die elfte Maske, der Tiger, tritt allerdings ausschließlich online auf. Auch die Indizienclips sind nur im Netz zu finden. Aber welcher Promi könnte sich hinter dem partywütigen Tiger verstecken?

In der ProSieben-App wird natürlich fleißig gerätselt, wer in dem Tiger-Kostüm performen könnte. Weit über 50 Prozent der Fans vermuten, dass Sophia Thomalla (32) unter der Online-Maske steckt. Damit liegt die Moderatorin mit Abstand auf dem ersten Platz. Immerhin noch etwas über 20 Prozent glauben, dass Ruth Moschner (45) den Tiger verkörpert. Die Blondine sitzt zwar selber im "The Masked Singer"-Rateteam, doch da der Tiger nur online auftritt, wäre eine doppelte "The Masked Singer"-Rolle für Ruth durchaus denkbar. Zu den weiteren Tipps gehören zum Beispiel Palina Rojinski (36), Jana Ina Zarrella (44) und Ina Müller (56). Die wahre Identität des Tigers wird schon am Samstag gelüftet.

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Tiger-Indizien:

- "Ich zaubere jetzt einen meiner super fancy bunten Drinks."

- Ein Bildschirm mit Fehlermeldungen

- "Ich sage ja immer, life looks better with colorful energy."

- Der Tiger hält eine Banane in der Hand

- Bunte Untersetzer mit einem Tiger-Motiv

- Schokolade

- Obst

- Bunte Ballons und Luftschlangen

- "The night is mine."

- Eine schwarze Lederjacke

- CDs mit den Titeln "High Energy Songs", "Wild Party for Wild Tigers", "Power Songs"

- "Aufräumen geht nur mit Musik. DJ make some noise."

- Der Tiger steht am DJ-Pult

- Magazine mit den Titeln "Disco", "Das Magazin für echte Partytiger" und "Colour"

- Die Magazine kosten 2,50 Euro

- Brezel

- "Leute, ich bin einfach ein echter Disco-Tiger."

- Rote und weiße Blumen

- Ein Waffeleis

- Ein Flamingo

- Eine bunte Lichterkette

- Der Tiger chattet mit Lena, Jana und Alex

- "Wir brauchen für heute Abend richtig mega Musik, damit wir abrocken und richtig ausrasten können."

- Zeigt mehrere Playlists, die alle 3:59 Minuten lang sind

- "'Die Hits von Saturday Night bis High Energy' bei meiner Full Power Party – kommt vorbei."

- Ein leerer Akku

- "Die Farbe meines Fells macht mich zu etwas ganz Besonderem. Aber für meinen Geschmack fehlt mir manchmal etwas die Farbe."

- Eine blaue Jeansjacke

- Ein goldener Rock

- Ein schwarzes Glitzerkleid

- Ein grüner Knopf

- Ein schwarzer Schal

Ein Zettel mit "Party 20:19 Uhr"

- Sonnenblumen

- Kristallherzen

- "Jetzt geht es auf nach Las Vegas"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Rateteam, Folge eins

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sophia Thomalla bei "Das Supertalent"

Anzeige

Getty Images Ruth Moschner im Juni 2018 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de