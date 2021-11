Nicole und René machen auch im Netz kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe! Vor wenigen Tagen machte die Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin von 2019 im Fernsehen öffentlich, dass sie nun mit dem Brillenträger aus der vergangenen Staffel zusammen ist. Die beiden hatten zwei Monate nach Nicoles Trennung von ihrem TV-Ehemann David angefangen, über Social Media miteinander zu schreiben. Daraus sei nach und nach dann mehr geworden. Jetzt haben Nicole und René auch endlich ihr erstes gemeinsames Foto veröffentlicht.

Auf Instagram teilte Nicole ein Bild, auf dem sie und ihr Liebster mit einem breiten Lächeln im Gesicht in die Kamera blicken. "Nun ist es offiziell und ich freue mich wahnsinnig, euch zeigen zu können, welcher wundervolle Mensch mein Leben bereichert hat", schwärmte die Blondine in der Bildunterschrift. Doch wie es scheint, hat das Paar nicht nur positives Feedback zu seiner Liebe bekommen, wie die kaufmännische Angestellte andeutete. Der Kritik scheinen die beiden aber zu trotzen. "So viele unterschiedliche Meinungen über uns, doch am Ende zählen nur wir", betonte Nicole abschließend.

René hat auf seinem Profil dasselbe Bild geteilt. Darüber hinaus veröffentliche er aber auch noch eine weitere private Aufnahme von sich und seiner Liebsten mit einer Pflegemaske im Gesicht. "Ein kurzer Einblick in die Geheimnisse unserer Schönheit", witzelte der Osnabrücker in der Kommentarspalte des Posts.

SAT.1 / Max Beutler Nicole, Braut bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 René in Folge vier von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / renef.ries Nicole und René, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

