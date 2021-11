Endlich gibt Kirsten Dunst (39) neue Details zu ihrem Nachwuchs preis! Im Mai wurden die Schauspielerin und ihr Verlobter Jesse Plemons (33) zum zweiten Mal Eltern: Der dreijährige Ennis Howard durfte sich über ein Brüderchen freuen! Bislang ließ die zweifache Mutter ihre Community allerdings kaum an ihrem neuen Alltag teilhaben. Sie verriet aber immerhin bereits, dass ihr Sohnemann auf den Namen James Robert hört. Umso mehr dürfen sich Kirstens Fans nun freuen: Sie gab endlich ein lang ersehntes Babyupdate!

Am Dienstag war die 39-Jährige zu Gast bei Jimmy Kimmel Live!. Mit dem Moderator Jimmy Kimmel (54) sprach sie ungewohnt offen über ihren jüngsten Sohn. "Wir nennen ihn Big Kahuna", erzählte Kirsten. Mittlerweile wiege der Kleine schon fast zehn Kilo – und das mit gerade einmal sieben Monaten! "Mein Handgelenk bringt mich um", scherzte die Spider-Man-Darstellerin. Ihr Nachwuchs sei mittlerweile auch schon total aktiv: "Er will einfach nur laufen und rennen, er weiß nicht einmal, was Krabbeln ist."

Vor wenigen Tagen plauderte die gebürtige US-Amerikanerin im Interview mit The Times aus, dass ihr Baby ein absolutes Wunschkind sei. Kirsten erklärte, dass sie Angst vor der aktuellen Gesundheitskrise gehabt habe – und sie deshalb unbedingt noch einmal Mutter werden wollte. Damals befand sich die Blondine aber mitten in den Dreharbeiten für "The Power of the Dog". "Ich meinte dann, lass uns ein Kind bekommen, sobald ich durch bin mit dem Film", erinnerte sie sich zurück.

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst im Januar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Kirsten Dunst im November 2021 in Los Angeles

Getty Images Kirsten Dunst, Schauspielerin

