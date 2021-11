Kirsten Dunst (39) spricht offen über ihre zweite Schwangerschaft! Die Schauspielerin ist im Sommer dieses Jahres zum zweiten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jesse Plemons (33) hat sie bereits einen dreijährigen Sohn – den kleinen Ennis Howard. Auch ihr zweites Kind ist ein Junge namens James Robert und zudem ein absolutes Wunschkind, wie sie nun verriet. Kirsten wollte nämlich unbedingt weiteren Nachwuchs!

Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Im Interview mit The Times verriet die Spiderman-Darstellerin, dass die anhaltende Gesundheitslage ihr Angst gemacht habe. Aus diesem Gefühl resultierte dann auch Kirstens Wunsch nach einem zweiten Baby. Zu der Zeit drehte sie in Neuseeland für den Film "The Power of the Dog". "Ich meinte dann, lass uns ein Kind bekommen, sobald ich durch bin mit dem Film", erklärte die Beauty daraufhin.

Jetzt scheint Kirsten auch kaum glücklicher sein zu können. In einem früheren Interview schwärmte sie von ihrem Baby James: "Er ist ein Engel, aber er ist ein hungriger Engel. Und ein schwerer Engel", scherzte die Blondine zugleich. Es ist eine Seltenheit, dass die 39-Jährige über ihren Mama-Alltag spricht. Auch ihre Schwangerschaften hielt sie weitestgehend von der Öffentlichkeit fern.

Kirsten Dunst und Jesse Plemons

Kirsten Dunst im November 2021 in Hollywood

Kirsten Dunst, Schauspielerin

