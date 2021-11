Hat Sam Dylan (30) etwa schon wieder ein Geheimnis verraten? Bereits im Mai hatte sich der ehemalige Prince Charming-Kandidat verplappert und Georgina Fleurs (31) Schwangerschaft ausgeplaudert – sehr zu deren Ärger. Die Freundschaft zwischen den beiden Reality-TV-Stars ist inzwischen passé. Aber Sam scheint noch weitere Details aus Georginas Leben zu wissen. Eigentlich hält die Influencerin privat, wie ihre Tochter heißt – doch Sam nannte nun womöglich öffentlich Namen der Kleinen!

In seinem Podcast "Nachricht von Sam" plauderte der 30-Jährige wieder einmal aus dem Nähkästchen und kam dabei auch auf seine einstige Kampf der Realitystars-Kollegin zu sprechen. "Heute habe ich das erste Foto gesehen von Georginas Kind – Violetta. Darf man das überhaupt sagen? Mir wurde das selbst gesagt, dass sie in der Story auf einmal den Namen rausgehauen hat – Violetta", erzählte Sam. Davon war er wohl ziemlich überrascht: "Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so ihre Tochter nennen würde."

Ganz sicher schien sich der Wahl-Kölner aber nicht zu sein. "Wenn ich das überhaupt noch richtig in Erinnerung habe. Kann auch sein, dass es ein anderer Name war", ruderte er schließlich doch wieder zurück. Georgina selbst hatte kurz nach der Geburt noch betont, dass sie den Namen ihres Babys zunächst für sich behalten wolle.

RTL2 Sam Dylan und Georgina Fleur, "Kampf der Realitystars"-Kandidaten

Instagram / houseofdylan Reality-TV-Star Sam Dylan

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, September 2021

