Dieser Megastar wird erneut die Bühne rocken! In den USA findet wieder die Verleihung der American Music Awards statt, bei der die besten Musiker des Landes geehrt werden. Die Preisvergabe wird bereichert durch Auftritte der angesagtesten Künstler wie etwa Olivia Rodrigo (18) oder auch Coldplay. Da jemand abgesprungen ist, wurde nun bestätigt, dass eine andere Sängerin auf der Bühne performen wird: Jennifer Lopez (52)!

Das berichtete nun Daily Mail. Demnach soll die "Jenny from the Block"-Interpretin Samstagabend bei den Proben für die Show gesichtet worden sein. Dort wird sie ihren neuen Song "On My Way" singen! Die Bühne der AMAs ist aber kein Neuland für J.Lo: Schon letztes Jahr trat sie bei der Verleihung auf und legte einen fulminanten Auftritt hin.

Dass sie dieses Jahr wieder performen wird, ist allerdings sehr spontan zustandegekommen. Denn eigentlich sollte Megan Thee Stallion zusammen mit BTS an ihrer Stelle auftreten! Doch diese musste aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. "Ich bin so traurig! Ich kann es kaum erwarten, bald mit meinen Jungs auf der Bühne zu stehen und "Butter" zu performen!", teilte die Rapperin ihren Fans auf Twitter mit.

Getty Images Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

Getty Images Jennifer Lopez bei den MTV Video Music Awards 2021 in New York City

Getty Images Megan Thee Stallion, Musikerin

