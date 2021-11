Bekommt Perrie Edwards (28) etwa bald einen Heiratsantrag von ihrem Liebsten? Aktuell scheint die Little Mix-Sängerin sehr darauf zu hoffen. Erst im August wurden die Blondine und ihr Freund Alex Oxlade-Chamberlain (28) Eltern von Söhnchen Axel. Das Paar ist nun schon vier Jahre zusammen. Zum anstehenden Fest der Liebe wünscht sich Perrie wohl sehr, dass ihr Freund endlich die berühmte Frage stellt!

Erst vergangene Woche feierten die Sängerin und der Fußballer ihren vierten Jahrestag. Nun hofft Perrie angeblich darauf, dass ihr Liebster vor ihr auf die Knie geht. "Perrie und Alex sind sehr verliebt, eine Verlobung ist definitiv in Aussicht und an Weihnachten könnte es so weit sein", erklärte ein Bekannter des Paares gegenüber New!-Magazin. Überraschend wäre ein Antrag für die Familie und Freunde des Paares wohl nicht. Immerhin sind die Beauty und der Sportler schon länger ein Liebespaar. Die Quelle verriet weiter: "Perrie hofft definitiv auf einen Ring unter dem Weihnachtsbaum. Es wäre das perfekte Ende eines glücklichen Jahres."

Das Paar versorgt ihre Fans auf ihren Instagram-Kanälen immer wieder mit niedlichem Familien-Content. Auch aktuell teilt Perrie regelmäßig süße Schnappschüsse von dem kleinen Axel – denn zurzeit verbringt sie mit ihren Liebsten einen kleinen Urlaub in Dubai.

Instagram / perrieedwards Axel Oxlade-Chamberlain, Sohn von Perrie Edwards

Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

