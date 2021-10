Perrie Edwards (28) ist wieder auf Tour! Im August wurden die Little Mix-Sängerin und ihr Freund Alex Oxlade-Chamberlain (28) zum ersten Mal Eltern: Ihr Sohn Axel erblickte das Licht der Welt. Nach der Geburt genossen die Turteltauben den neuen Familienalltag zunächst einmal in vollen Zügen. Doch nun verbrachten die beiden mal wieder ein bisschen Zeit zu zweit: Perrie und Alex waren jetzt zusammen essen!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar bei einem entspannten Abendessen im Restaurant The Ivy in Manchester. Zum Dinner-Date trug Perrie eine Jeans und kombinierte dazu einen Lederblazer und schwarze Pumps. Ihr Partner setzte hingegen auf einen superlässigen Look: Er entschied sich für eine Bomberjacke und eine dunkle Hose. Die Auszeit schienen die Turteltauben total zu genießen: Auf den Fotos wirken die Sängerin und der Fußballer gut gelaunt.

Bislang gab Perrie noch nicht viel über ihren Nachwuchs preis. Die 28-Jährige verriet lediglich, dass ihr Spross bereits vor dem errechneten Entbindungstermin zur Welt gekommen sei. Dafür äußerte sich aber ihre Girl-Group-Kollegin Jade Thirlwall (28) zu Perries neuem Mama-Alltag. Sie erzählte in der Radioshow "The Strawberry Alarm Clock", dass der kleine Axel seine Eltern ganz schön auf Trab halte: "Für sie existiert Schlaf einfach nicht mehr."

