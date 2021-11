Die neuen Folgen sind im Kasten. Das Historien-Drama Bridgerton ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten. Darum ist es kaum verwunderlich, dass die Fans schon sehnsüchtig auf die zweite Staffel warten. Diese soll sich auf das Liebesleben von Anthony Bridgerton (gespielt von Jonathan Bailey, 33) konzentrieren. Die Dreharbeiten zur neuen Season haben bereits im Frühjahr begonnen. Jetzt wurde verkündet, dass die letzte Klappe endlich gefallen ist!

"Und das ist der offizielle Abschluss von Staffel zwei", schrieb der ausführende Produzent Chris Van Dusen vor Kurzem auf Instagram. Er sei sehr stolz auf die Schauspieler sowie das Team hinter der Kamera – in diesem herausfordernden Jahr hätten alle immer ihr Bestes gegeben. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt sieht, was wir für sie auf Lager haben", erzählte er weiterhin in seinem Post. Auf dem dazugehörigen Bild sind neben Chris auch die beiden Hauptdarsteller Simone Ashley und Jonathan Bailey zu sehen.

Die neuen Folgen werden im kommenden Jahr bei dem Streaminganbieter Netflix zu sehen sein. In einem Interview mit Variety offenbarte die Produzentin Shonda Rhimes (51), dass sie auf weitere Staffeln der Erfolgsserie hoffe. "Es gibt acht 'Bridgerton'-Geschwister und wenn es nach mir geht, gibt es acht 'Bridgerton'-Staffeln. Und vielleicht auch mehr", verriet sie.

MEGA Nicola Coughlan am Set von "Bridgerton" in Greewich im Mai 2021

Instagram / chrisvandusen Simone Ashley, Chris Van Dusen und Jonathan Bailey

Getty Images "Bridgerton"-Schöpferin Shonda Rhimes

