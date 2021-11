Dieses Event konnte sich Queen Elizabeth II. (95) nicht entgehen lassen! In den vergangenen Wochen machten immer wieder besorgniserregende Nachrichten über die Gesundheit der Monarchin die Runde. Auf Anraten ihrer Ärzte ließ das Staatsoberhaupt sogar einige Termine sausen. Die Taufe ihrer Urenkel, Prinzessin Eugenies (31) Sohn August und Zara Tindalls (40) Sohn Lucas, wollte sie aber auf keinen Fall verpassen – und tatsächlich: Die Queen war bei der Doppeltaufe mit von der Partie!

Heute Nachmittag empfingen die zwei royalen Babys die heilige Taufe in der All Saints Chapel im Great Windsor Park. Wegen ihres verstauchten Rückens war jedoch bis zuletzt nicht klar, ob das Oberhaupt der britischen Königsfamilie diesem Moment beiwohnen kann. Auf neuen Bildern ist die 95-Jährige nun aber auf dem Weg zur Zeremonie zu sehen. In einem hellgrünen Kostüm und dem passenden Hut wurde die Queen zur Kirche chauffiert. Zara und Mike Tindall (43) hingegen reisten separat an, während Eugenie und ihr Gatte Jack Brooksbank (35) zusammen zur Taufe fuhren.

Dass die Regentin alles daran setzten wird, diesen besonderen Anlass mitzuerleben, versicherte Royal-Experte Penny Junor gegenüber The Sun: "Die Queen ist sehr gläubig, eine Taufe ist ein sehr wichtiger Anlass für das Oberhaupt der Kirche von England und ihre Anwesenheit für sie von großer Bedeutung."

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August Philip Hawke

ActionPress Mike und Zara Tindall im Juli 2021 in Wimbledon

Getty Images Queen Elisabeth ll., Oktober 2021

