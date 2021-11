Wie sagt man so schön? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Victoria Beckham (47) feierte mit den Spice Girls in den 90er-Jahren große musikalische Erfolge. Zuletzt gab es sogar mehrfach Gerüchte über eine mögliche Reunion und eine Konzerttour der Girl-Group – allerdings ohne Victoria. Die dürfte dafür umso stolzer auf die Pläne ihres Sohnes Cruz (16) sein. Der Beckham-Sprössling plant nämlich offenbar, seine Musikkarriere weiter voranzubringen.

Auf Instagram teilte er Schnappschüsse, die ihn beim Singen in einem Tonstudio zeigen. Die Bilder beschriftete er lediglich mit einem Emoji, das sich die Hand vor den Mund hält. Hat der Sohn von David Beckham (46) etwa bald etwas zu verkünden? Bereits 2016 brachte er mit "If Everyday Was Christmas" seine erste Single auf den Markt, die daraufhin auf Platz sieben der iTunes Charts landete. Damals war er gerade einmal elf Jahre alt. Offenbar will er nun weitere Schritte in der Musikbranche machen.

"Freue mich so darauf, deine neue Musik zu hören", kommentierte ein Fan unter seinem Post. "Hör bitte auf, uns auf die Folter zu spannen und veröffentliche den Song einfach", forderte ein anderer User. "Ich kann es gar nicht erwarten", schloss sich ein weiterer Nutzer an. Ob und wann Cruz den Track veröffentlicht, gab er jedoch nicht bekannt.

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham, September 2021

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham, August 2021

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham mit Mama Victoria, Schwester Harper und Papa David, November 2021

