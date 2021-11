Sind sich die Schauspielerin und ihre Rolle ähnlich? In der kommenden Staffel von Sturm der Liebe wird Lena Conzendorf als Josie Klee gemeinsam mit Paul Lindbergh (gespielt von Sandro Kirtzel, 31) das neue Liebespaar am "Fürstenhof"-Hotel bilden. Für die Darstellerin ist der Part in der beliebten ARD-Serie die allererste Fernsehrolle überhaupt. Im Interview mit Promiflash verriet Lena jetzt, was sie mit ihrer Rolle Josie gemeinsam hat und was sie voneinander unterscheidet.

"Josie ist es wichtig, dass Menschen authentisch sind und sich nicht wichtig nehmen", erklärte die Schauspielerin. "Ehrlichkeit und Gerechtigkeit liegen ihr am Herzen. Diese Werte kann ich absolut mit ihr teilen", fügte die gebürtige Warsteinerin hinzu. Allerdings gebe es auch Unterschiede zwischen ihrer Person und der Rolle, die sie spielt. "Josie ist impulsiver und macht manchmal Dinge, über die sie dann erst im Nachhinein überlegt", ordnete Lena den Charakter ihrer Figur ein.

Besonders gefalle ihr an der Rolle, dass sie im Vergleich zu anderen in der Serie unkonventioneller sei. "Ihr sind Geld, Prunk und Status sowie Luxus egal. Sie ist zielstrebig, steht für sich ein und ist eine absolute Kämpfernatur", betonte Lena gegenüber Promiflash.

Getty Images Sandro Kirtzel und Lena Conzendorf, November 2021

ARD/Christof Arnold Lena Conzendorf, Schauspielerin

Getty Images Lena Conzendorf bei "Sturm der Liebe", 2021

Hättet ihr gedacht, dass sich Lena und ihre Rolle in einigen Dingen so ähnlich sind? Ja, das überrascht mich gar nicht! Nein, das hätte ich nicht gedacht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



