Hailee Steinfeld (24) weiß genau, was sie will! 2018 wurde die Sängerin des öfteren zusammen mit dem ehemaligen One Direction-Mitglied Niall Horan (28) gesichtet. Eine Beziehung machten sie aber nie öffentlich. Die Kalifornierin gibt nämlich nur ungern etwas über ihr Liebesleben preis. Doch nun sprach Hailee in einem Interview darüber, was sie sich von ihren zukünftigen Beziehungen wünscht und wie ihr Traummann sein sollte.

Wie die "Bumblebee"-Darstellerin in einem Interview mit Cosmopolitan verriet, stehe sie nun an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie genau wisse, was sie in zukünftigen Beziehungen wolle. "Ich möchte einen Partner, der in erster Linie loyal und ehrlich ist, aber auch selbstbewusst und in der Lage, sein Ding zu machen, während ich meins mache", plauderte die "Starving"-Interpretin aus. Sie mache sich nun einfach Gedanken darüber, mit wem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchte.

Derzeit sei die 24-Jährige aber Single und auch nicht auf der Suche nach dem Richtigen. "Ich bin sehr auf mich selbst fokussiert und könnte nicht glücklicher darüber sein", erzählte sie. Allein fühle sie sich nicht, jedoch gehe es ihr manchmal zu schnell, dass viele ihrer Freunde sich mittlerweile verlobt oder verheiratet sind: "Ich denke mir: 'Für mich müssen alle etwas langsamer machen, okay?'"

Getty Images Niall Horan beim Kiss FM's Jingle Ball 2019

Getty Images Hailee Steinfeld auf der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Hailee Steinfeld, Sängerin

