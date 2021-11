Alle The Masked Singer-Fans aufgepasst! Vor wenigen Wochen gab ProSieben bekannt, dass sich die Zuschauer nach dem Ende der fünften Staffel noch auf eine weitere Sendung des Formats freuen dürften. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird erstmals eine Sondersendung ausgestrahlt, bei der drei Berühmtheiten unter drei Masken auftreten werden. Beim "The Masked Singer"-Finale wurde am Samstag nun auch das erste Kostüm enthüllt: Bei "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow" wird unter anderem das Rentier auf der Bühne stehen.

Neben den vier Finalisten Mülli Müller, Raupe Resi, Heldin und Mops durfte sich am Samstagabend auch das Rentier über seinen großen Auftritt freuen. "Unsere nächste Maske ist gerade im Stress. Sie muss mit seinen Kollegen und dem Christkind zusammen ein paar Weihnachtsgeschenke ausliefern", begann Moderator Matthias Opdenhövel (51) das flauschige Kostüm anzukündigen. "Aber diese Maske hat versprochen, am zweiten Weihnachtsfeiertag hat sie wieder Zeit", berichtete der gebürtige Detmolder weiter, bevor er das Rentier schließlich auf die Bühne rief.

Neben dem Rentier werden dann am 26. Dezember noch zwei weitere exklusive Kostüme bei der "The Masked Singer"-Weihnachtsshow performen. Drei Promis geben an diesem Abend die besten Hits der kalten Jahreszeit zum Besten, bevor sie anschließend direkt entlarvt werden. Die Zuschauer können dann ein letztes Mal in diesem Jahr mit dem Rateteam miträtseln.

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow"

Getty Images Matthias Opdenhövel und das Rentier bei dem "The Masked Singer"-Finale im November 2021

Getty Images Sasha, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" im November 2021

