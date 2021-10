Was für ein süßer Mama-Tochter-Moment! Sophie Turner (25) hat ihr persönliches Glück in Form ihrer kleinen Familie gefunden. Nachdem die Game of Thrones-Bekanntheit vor zwei Jahren ihren Freund Joe Jonas (32) geheiratet hatte, durften die beiden Turteltauben im vergangenen Jahr ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen schienen sich Sophie und die kleine Willa jetzt auch ohne Papa Joe bestens zu amüsieren.

Von Paparazzi wurde die 25-Jährige nun in einem Restaurant in New York City mit ihrer einjährigen Tochter abgelichtet. Während des Essens hatten die Mama und ihr Baby augenscheinlich die Zeit ihres Lebens. Zusammen lachten und spielten die beiden und schienen sich köstlich zu amüsieren. Auf einem Foto, das Hollywood Life vorliegt, ist beispielsweise zu erkennen, wie die Schauspielerin ihr Kind freudestrahlend anschaut. Während Sophie dabei lässig in einer blauen Jeans und einem dunklen Pullover entspannte, war Willa in ein rosafarbenes Pullover-Hosen-Set gekleidet.

Doch oftmals findet es die blonde Schönheit gar nicht lustig, wenn Paparazzi versuchen, Aufnahmen von ihrem Nachwuchs zu machen. "Nicht ohne Grund gibt es keine Bilder von meiner Tochter, weil ich einfach nicht möchte, dass diese Fotos da draußen sind", erzählte Sophie im Mai wütend auf Instagram. "Ich bitte jeden respektvoll darum, aufzuhören, uns zu folgen und zu versuchen, Bilder von unserer Tochter zu machen und sie dann auch noch zu drucken", fügte die Britin anschließend hinzu.

MEGA Sophie Turner und ihre Tochter Willa im September 2021

Marksman / MEGA Joe Jonas, Sophie Turner und ihr Baby Willa im Dezember 2020

Getty Images Schauspielerin Sophie Turner

