Danniella Westbrook (48) hat endlich positive Nachrichten zu vermelden. Gute Neuigkeiten waren bei der Schauspielerin zuletzt ziemliche Mangelware. So musste die "EastEnders"-Darstellerin in den vergangenen zwei Monaten gleich mehrmals ins Krankenhaus. Sie hatte eine fiese Nasennebenhöhlenentzündung, die drohte, sich auf ihr Gehirn auszubreiten, weshalb sie sogar auf der Intensivstation behandelt werden musste. Eine Operation sollte die Gefahr, dass die Britin zukünftig noch mal so einen schweren Infektionsverlauf hat, verhindern. Diese OP fand nun statt und hätte wohl nicht besser laufen können.

Das teilte Danniella am Wochenende überglücklich via Twitter mit. Auf der Social-Media-Plattform meldete sie sich nach dem Eingriff zu Wort und gab ein erstes kurzes Gesundheitsupdate. "Es war ein großer Erfolg und ich bin so glücklich, danke an das Universitätsklinikum in Liverpool und das beste Personal, Chirurgenteam und das sauberste Krankenhaus aller Zeiten", schwärmte die 47-Jährige. Sie nutzte die Gelegenheit auch gleich, um sich bei ihren besorgten Fans für die vielen lieben Nachrichten zu bedanken. Diese hätten ihr während des Eingriffs Kraft gegeben.

Aber nicht nur die wundervollen Besserungswünsche ihrer Fans weckten Danniellas Lebensgeister erneut: Auch die TV-Show "An Audience with Adele" versüßte ihr den Tag und war wie eine "Achterbahn der Gefühle" für die Zweifach-Mama. "Ich habe gelacht, geweint und jede Sekunde geliebt, als ich Adele (33) heute Abend gesehen habe... ein echter Star, bescheiden, talentiert, lustig und einzigartig", betonte der Serienstar.

Getty Images Danniella Westbrook bei der Beerdigung von David Gest im Jahr 2016

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, TV-Star

Getty Images Danniella Westbrook bei einem Event in London im September 2005

