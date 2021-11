Neu-Mama Melissa gibt ein Update! Das TV-Experiment Hochzeit auf den ersten Blick ist bei der Beauty komplett aufgegangen. Ohne sich wirklich zu kennen, gab sie dem Teilnehmer Philipp 2019 das Jawort und daraus entstand eine wunderschöne Liebesgeschichte. Die zwei krönten ihr Glück sogar bereits mit gemeinsamem Nachwuchs. Ihr Söhnchen ist mittlerweile schon ein Jahr alt. Deshalb wird Melissa auch wieder arbeiten gehen!

Das erzählte sie ihren Followern nun in ihrer Instagram-Story. Melissa hat eine Teilzeitstelle als Erzieherin angenommen und kann es offenbar kaum erwarten, wieder zu arbeiten: "Ich zähle tatsächlich schon die Tage und freue mich einfach auch wieder auf meine Arbeit und meine neuen Kolleginnen", erzählte die TV-Bekanntheit. In der Zeit werde ihr "kleiner Mucki", wie sie ihr Kind nennt, in einer Kita betreut. Und das ganz bewusst nicht in der Einrichtung, in der die Influencerin arbeitet.

"Weil ich einfach nur Kollegin sein möchte und nicht noch Mama von", erklärte Melissa weiter. Wie ist es wohl für sie jetzt, beide Seiten zu kennen – die der Mutter und die der Erzieherin? "Eigentlich bin ich sehr entspannt", verriet sie weiter. Auch, wenn sie manche Dinge bei der Eingewöhnung ihres Kindes gestört haben: "Ich habe es dann einfach angesprochen und nun läuft es."

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Baby im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Baby im Oktober 2021 in Hamburg

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa und ihr Sohn, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de