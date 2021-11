Märtha Louise von Norwegen (50) und ihr Freund Durek Verrett sprechen ganz offen über ihre Beziehung. Die Tochter des norwegischen Königs und der Schamane sorgen seit 2019 mit ihrer Liebe immer wieder für Schlagzeilen. Noch führen die beiden eine Fernbeziehung. Märtha plant zurzeit allerdings, gemeinsam mit ihren Kindern zu Durek in die USA zu ziehen. Vor dem Umzug gaben Märtha und Durek nun zum ersten Mal ein gemeinsames Liebesinterview – und packten dabei auch über die schwierigen Seiten ihrer Beziehung aus.

In der Tamron Hall Show erklärte die norwegische Prinzessin, dass sie und ihr Freund eine sehr enge Verbindung zueinander haben. Diese habe ihnen auch geholfen, die monatelange Trennung während des Lockdowns zu überstehen. "Als ich Schamane Durek zum ersten Mal traf, war es, als würde ich einen alten Freund wiederfinden", erzählte sie. Doch die beiden haben auch immer wieder mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen. "Als ich in ihr Leben trat, als Person mit dunkler Haut, [...] als Schamane, mochten das viele Leute nicht. Und ich habe viele Nachrichten von Menschen auf der ganzen Welt erhalten, die nicht wollten, dass wir zusammen sind", erklärte Durek. Selbst Morddrohungen mussten sie bereits ertragen.

Die Anfeindungen seien irgendwann so schlimm geworden, dass Märtha sogar über eine Trennung nachdachte, um ihren Liebsten zu schützen. Doch für Durek sei das nie eine Option gewesen: "Ich habe ihr in die Augen gesehen und sie hat geweint. Ich habe gesagt: 'Ich werde mit dir durchs Feuer gehen. Ich werde mit dir durchs Eis gehen. Ich werde mit dir alles ertragen, was sich uns entgegenstellt, weil unsere Liebe alles aushält.'"

Instagram / iam_marthalouise Durek Verrett und Märtha Louise von Norwegen im August 2019

GAC / MEGA Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett in Los Angeles, September 2021

Instagram / shamandurek Märtha Louise und Schamane Durek

