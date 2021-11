Ist JoJo Siwa noch nicht bereit für eine neue Beziehung? Im Oktober hatte die TikTokerin nach rund acht Monaten Beziehung die Trennung von ihrer Freundin Kylie Prew bekannt gegeben. Das Paar sei im Guten auseinandergegangen – und wolle trotzdem weiterhin miteinander befreundet bleiben. Trotzdem scheint das Liebesaus die "Dance Moms"-Bekanntheit schwer getroffen zu haben. JoJo gestand jetzt: Sie hat die Partnersuche erst einmal auf Eis gelegt!

Im Gespräch mit People räumte die 18-Jährige ehrlich ein, dass es momentan keine potenzielle Partnerin in ihrem Leben gebe. "Ich habe noch nicht angefangen, irgendjemanden zu daten, aber was auch immer passiert, passiert", erklärte sie. JoJo wolle einfach alles auf sich zukommen lassen, schließlich habe sie auch nie damit gerechnet, dass sie eines Tages mit Kylie zusammenkommen würde. "Ich glaube, ich habe gelernt, einfach dem Leben zu vertrauen – und was auch immer passieren soll, wird passieren", fuhr sie fort.

Nach der Trennung scheint die Dancing with the Stars-Kandidatin momentan vor allem eins zu vermissen – körperliche Nähe! "Glaubt mir, ich möchte ein Kuscheldate haben", witzelte sie im Interview und fügte hinzu: "Wenn also irgendjemand da draußen ein Kuscheldate, einen Kuschelkumpel braucht, dann meldet euch."

Anzeige

Getty Images Kylie Prew und JoJo Siwa im September 2021 in Pasadena

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im Oktober 2021 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im November 2021 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de