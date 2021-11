Endlich zeigen sie ihre Liebe auch fernab von Social Media! Seit einigen Wochen wurde über eine Romanze zwischen Megan Barton Hanson (27) und James Lock spekuliert. Im vergangenen Monat machten die ehemalige UK-Love Island-Teilnehmerin und der "The Only Way Is Essex"-Star ihre Beziehung im Netz dann tatsächlich offiziell. Nun schritten die beiden Frischverliebten zum ersten Mal auch gemeinsam über einen roten Teppich.

Megan und James besuchten am vergangenen Freitag zusammen die Gay-Times-Honours-Veranstaltung in London. Für ihr Red-Carpet-Debüt als Paar machten sich die beiden ordentlich chic: Die 27-Jährige brachte ihre Kurven mit einem schwarzen Body und passendem Minirock zur Geltung. Ihr Liebster passte seinen Look farblich an und kombinierte zu einer schwarzen Hose und Shirt ein dunkelgraues Sakko.

Ein Foto von ihrem Red-Carpet-Auftritt teilte James auch auf seinem Instagram-Account – sehr zur Freude der Fans. Die sind ganz aus dem Häuschen, dass die beiden Realitystars nun auch richtig offiziell gemeinsam durchs Leben gehen. "Oh, ihr beide passt so gut zusammen! Ich freue mich so sehr über eure Beziehung", kommentierte beispielsweise ein User die Aufnahme.

Getty Images Megan Barton Hanson, britisches Reality-Sternchen

Getty Images Megan Barton Hanson und James Lock, November 2021

Instagram / jameslock__ James Lock, "The Only Way Is Essex"-Star

