Knisterte es zwischen James Denton (59) und Teri Hatcher (56) etwa auch hinter den Kulissen? Die beiden Schauspieler standen jahrelang als Mike Delfino und Susan Meyer in der Serie Desperate Housewives gemeinsam vor der Kamera – und zwischen ihren Figuren sprühten nicht einfach nur die Funken. Mike und Susan traten sogar vor den Traualtar. Doch auch im wahren Leben waren die beiden offenbar ein wenig verknallt ineinander.

Neun Jahre nach dem Serienende sprachen Teri und James nun in einem People-Interview über ihre gemeinsame Zeit bei "Desperate Housewives". Auf die Frage, ob es mal eine unschuldige Schwärmerei zwischen den beiden gegeben habe, antwortete die 56-Jährige prompt: "Bei mir war es gar nicht so unschuldig." Und auch James erklärte: "Die Antwort ist ja, absolut!"

Für ihren neuen Weihnachtsfilm "A Kiss Before Christmas" standen Teri und James jetzt erneut als Filmehepaar vor der Kamera. Teri versprach aber, dass die Liebesgeschichte zwischen ihren neuen Figuren kein ganz so tragisches Ende nimmt wie bei "Desperate Housewives". Dort mussten sich die Fans in Staffel acht nämlich für immer von Mike verabschieden. "Es wird das Ende für Mike und Susan, das die Fans nie bekommen haben", meinte sie.

Anzeige

Getty Images Der "Desperate Housewives"-Cast beim PaleyFest09, 2009

Anzeige

Getty Images Teri Hatcher bei der From Paris With Love Gala, 2018

Anzeige

Getty Images James Denton in Beverly Hills, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de