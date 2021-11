Ist bei Cathy (33) und Mats Hummels (32) etwa doch alles in bester Ordnung? Seit 2015 sind die Moderatorin und der Kicker verheiratet, vor drei Jahren erblickte dann Sohnemann Ludwig (3) das Licht der Welt. Seit Längerem kursieren nun aber schon Trennungsgerüchte, zwischenzeitlich berichteten Insider sogar von einer bevorstehenden Scheidung. Davon ließ Cathy sich aber nun nichts anmerken und neckte Mats im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte Cathy ein Foto von sich und Ludwig – darauf gibt der Kleine seiner Mama einen liebevollen Schmatzer. "Er wollte so ein Foto machen", schrieb sie dazu. Das war aber noch nicht alles: Sie markierte Mats und richtete direkt ein paar Worte an ihn. "Erst Fußball spielen, dann Fotos machen. Eine von beiden Sachen liebst du. Bestimmt die zweite", neckte das Model seinen Mann.

In den vergangenen Monaten kamen immer wieder Gerüchte um angebliche Fremdflirts des Fußballers auf. So soll Mats unter anderem während seines Kopenhagen-Trips mit der dänischen Influencerin Stefanie Brigon geturtelt haben – auch darüber, dass er zwischenzeitlich mit Lisa Marie Straube zugange war, wurde spekuliert.

Instagram / cathyhummels Ludwig, Mats und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im Oktober 2021

