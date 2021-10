Mats Hummels (32) sorgte am vergangenen Wochenende in Kopenhagen für Schlagzeilen. Der Fußballer verbrachte eigentlich ein paar entspannte Tage mit einem Freund in der dänischen Hauptstadt. Paparazzifotos zeigen allerdings, dass er abends in einem Club feiern war und dort sehr vertraut mit einer Unbekannten wirkte. Die beiden sollen sogar beim Knutschen erwischt worden sein. Aber um wen handelt es sich bei Mats' angeblicher Turtelpartnerin?

Die Frau, mit der der 32-Jährige im Nachtclub Museo gesehen wurde, soll die Influencerin Stefanie Brigon sein. Die Dänin mit griechischen Wurzeln begeistert regelmäßig fast 9.450 Follower mit Schnappschüssen auf Instagram. Auch Mats gehört zu ihren Followern. Der Star-Kicker likte sogar ihren letzten Beitrag. Stefanie folgt dem Profisportler ebenfalls bereits und ließ unter seinem letzten Post ein Like da. Außerdem teilte die Brünette am vergangenen Wochenende Aufnahmen, die sie im Museo-Club zeigen.

Seit einigen Wochen gibt es bereits Gerüchte, die Ehe zwischen Mats und seiner Frau Cathy (33) sei in die Brüche gegangen. Offiziell dazu geäußert haben die beiden sich bisher allerdings noch nicht. Die Moderatorin teilte seither allerdings noch einige gemeinsame Bilder mit ihrem Mann.

Anzeige

Instagram / stefanievbrigon Influencerin Stefanie Brigon

Anzeige

Getty Images Mats Hummels, 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

Anzeige

Habt ihr die Gerüchte um Mats und Cathy verfolgt? Ja, na klar. Nein, eigentlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de