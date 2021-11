Diesen Moment hält Yeliz Koc (28) für die Ewigkeit fest! Anfang Oktober wurde die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin zum ersten Mal Mutter: Ihre Tochter Snow Elanie erblickte das Licht der Welt! Seitdem versorgt die Influencerin ihre Community regelmäßig mit neuem Baby-Content – und ist dabei auch total offen: Erst vor wenigen Tagen machte sie publik, dass sie die Kleine auf ihrer Waschmaschine wickelt. Doch wie es scheint, würde Yeliz am liebsten manchmal die Zeit anhalten: Sie fertigte nun Tonabdrücke von Snows Händen und Füßen an!

In ihrer Instagram-Story ließ die gebürtige Hannoveranerin ihre Fans an diesem Moment teilhaben: In mehreren Videos hielt sie fest, wie sie zunächst einen Fuß ihres Babys in eine Schale mit Wasser tunkte, um ihn daraufhin vorsichtig in die Tonmasse zu pressen. Yeliz schien dabei total viel Spaß zu haben: Sie zeigte ihrer Community den Abdruck – und wiederholte die Prozedur danach noch einmal mit Snows Händchen.

Bereits während ihrer Schwangerschaft hatte die 28-Jährige einen Gipsabdruck von ihrer XXL-Babykugel angefertigt. Über diese Erinnerung schien sie sich nach der Geburt ihrer kleinen Prinzessin total zu freuen. "Hätte nie gedacht, dass ich mal meinen Bauch vermisse, aber die Schwangerschaftstage, an denen es mir gut ging, waren echt schön", notierte Yeliz vor wenigen Tagen unter einem Foto in ihrer Story, auf dem sie mit dem Abdruck ihres Bäuchleins zu sehen war.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, November 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de