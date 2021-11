Läuten bei Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) demnächst etwa schon die Hochzeitsglocken? Die Sängerin und der Schauspieler sind inzwischen seit rund sieben Monaten erneut ein Paar, nachdem sie von 2002 bis 2004 schon mal liiert waren – doch diese Beziehung scheiterte damals. Könnten sie beim zweiten Anlauf jetzt vielleicht endlich ihr Happy End finden? Angeblich gibt es bereits sieben Anzeichen, die auf eine baldige Verlobung schließen lassen!

Indiz Nummer eins ist J.Los Braut-Look, mit dem sie sowohl bei den American Music Awards als auch bei den Filmfestspielen von Venedig begeisterte. Eine Quelle gab gegenüber The Sun preis, warum die "Let's Get Loud"-Interpretin zurzeit auf die weißen Kleider setzt: "Weiß symbolisiert einen Neuanfang und eine Wiedergeburt" – in diesem Fall von der neu aufgeflammten Romanze zwischen ihr und dem "Argo"-Star. Außerdem sagte die Musikerin erst kürzlich in einem Interview, dass sie "zu 100 Prozent" noch einmal vor den Altar treten möchte. Was ebenfalls dafür spricht, dass die beiden Turteltauben bald den nächsten Schritt wagen könnten, ist: Berichten zufolge plant das Paar ein Familienweihnachtsfest mit all seinen Kindern und Bens Ex-Frau Jennifer Garner. Der Oscar-Preisträger wurde zudem im vergangenen August beim Stöbern nach Verlobungsringen beim Luxus-Juwelier Tiffany gesichtet.

Hinzu kommt als fünfter Hinweis, dass J.Los ehemaliger Presseagent Rob Shuter sich sicher ist, dass die beiden bald Nägel mit Köpfen machen. Gegenüber Fox News betonte er: "Die Tatsache, dass sie uns erlauben, das zu sehen, zeigt mir, dass es ernst ist." Diese Vermutung bestätigt auch die Körpersprache-Expertin Judi James. Sie beteuert, dass die Blicke, die sich die zwei Hollywoodstars zuwerfen, deutlich machen: Sie sind momentan superglücklich! Das siebte Zeichen, dass die beiden füreinander bestimmt sind, steht in den Sternen geschrieben. So sind die US-Amerikaner beide Sternzeichen Löwe, was bedeutet, dass sie perfekt harmonieren. Na, wenn das mal keine vielversprechenden Omen sind.

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2021

Action Press / Spaziani,Stefano Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

P&P / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez

