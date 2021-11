Joko & Klaas gegen ProSieben ist zurück! Heute Abend versuchten Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) gegen ihren Stammsender ProSieben zu gewinnen. Sie traten in sechs Runden an, um sich dort Vorteile für das große Finale zu erspielen. Die beiden Moderatoren hatten die Chance, am Ende der Show 15 Minuten Sendezeit zu gewinnen. Doch konnten sie die Show für sich entscheiden?

Bis zum Finale lief der Abend für Joko und Klaas äußerst gut. Sie konnten fünf von sechs Spielen für sich entscheiden, sodass sie mit fünf Vorteilen ins Finalspiel "Ich weiß, was du letzte Sekunde gesagt hast" gingen. In dem Spiel musste Klaas von einer Sprecherkabine aus Joko Anweisungen zu fünf Aufgaben geben. Die Schwierigkeit: Die beiden konnten nur alle zehn Sekunden für eine Sekunde miteinander durch Mikros reden. So musste Joko sich bei einer Aufgabe einen Joghurtbecher auf den Kopf stellen und einen Löffel verkehrt herum darin platzieren oder sich bei einer anderen Aufgabe von Moderator Steven Gätjen (49) eine Ohrfeige geben lassen.

Weil die beiden vor Ablauf der Zeit alle Aufgaben erledigten, konnten sie das Finale und somit die gesamte Show für sich entscheiden. Joko und Klaas haben nun morgen Abend 15 Minuten Sendezeit, die sie um 20:15 Uhr auf ProSieben frei gestalten dürfen.

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko&Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko&Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Stefan Gregorowius Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

