Adele (33) hat Taylor Swift (31) vom Thron gestoßen! Eigentlich stand der November bisher ganz im Zeichen des US-Superstars. Denn die "All Too Well"-Hitmacherin veröffentlichte eine neue Version ihrer bereits 2012 erschienen Platte "Red" – besonders die Anspielungen auf ihre gescheiterte Beziehung mit Jake Gyllenhaal (40) versetzten ihre Fans dabei in Aufruhr. Doch vergangenen Freitag erschien eine weitere Scheibe einer anderen Ausnahmekünstlerin: Adeles "30" – und schon jetzt ist sie das meistverkaufte Album des Jahres!

Über diesen Titel konnte sich bisher Taylor freuen. Ihre Platte "Evermore" wurde laut Billboard dieses Jahr stolze 462.000 Mal verkauft, obwohl sie schon 2020 erschien. Doch jetzt gibt es eine neue Nummer eins: Innerhalb von nur drei Tagen wurde unglaubliche 500.000 Exemplare von Adeles Album "30" verkauft. Das heißt: Die "Easy on Me"-Interpretin hat den besten Verkaufswochenstart des Jahres hingelegt. Damit aber nicht genug. Zusätzlich ist ihr Werk nicht nur das meistverkaufte von 2021, sondern hält ebenfalls den Titel für die größte Einzelverkaufswoche.

Dieser Megaerfolg dürfte der Grammygewinnerin sehr viel bedeuten, da sie in "30" sehr private Dinge verarbeitet. Im Gespräch mit Oprah Winfrey (67) im Rahmen von Ein Abend mit Adele verrät sie: In dem Lied "Hold on" beschreibt sie beispielsweise, wie schlecht es ihr nach der gescheiterten Ehe mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (47) ging.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der Premiere ihres Kurzfilms "All Too Well"

Anzeige

Instagram / adele Adele feiert den Release ihres neuen Albums mit Nicole Richie

Anzeige

Getty Images Adele im Januar 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de