Das Leben als Mama bringt Steph Claire Smith (27) ganz schön durcheinander! Im Mai durften sich die Fitness-Influencerin und ihr Mann Josh Miller über ihren ersten Nachwuchs freuen: Söhnchen Harvey machte die beiden erstmals zu Eltern. Trotz ihrer neuen Rolle wollten Steph und Josh anlässlich ihres Hochzeitstags nun auch mal wieder ein bisschen Zeit als Liebespaar verbringen – das ging jedoch schief!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Blondine das Erlebnis in einem Restaurant mit ihren Fans. Stolz erklärte Steph zunächst, mit ihrem Josh den zweiten Jahrestag ihrer Hochzeit zu feiern – das Jubiläum sei jedoch von Pannen durchzogen gewesen. "Wir wackeln zu unserem reservierten Termin, nur um dort zu merken, dass ich für 14:45 Uhr und nicht 18:45 Uhr gebucht hatte – Mutter-Hirn vom Feinsten", erzählte sie. Zudem habe sie während des Rendezvous ihre Nippel-Pads wechseln müssen. Insgesamt sei es dennoch ein schöner Abend gewesen. "Es ist so besonders, dich als Vater zu sehen, ich liebe dich jeden Tag mehr und mehr", richtete sich Steph abschließend an ihren Mann.

Anlässlich ihres Hochzeitstages hatte sich Steph sogar richtig in Schale geschmissen: Die 27-Jährige trug eine schwarze Lederhose, die sie mit einer farblich passenden Bluse kombinierte. Ihre Fans waren von dem Look begeistert: "Du siehst unglaublich aus, Mommy!", heißt es in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith und ihr Mann Josh Miller mit ihrem gemeinsamen Sohn

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Josh Miller und Steph Claire Smith, November 2021

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de