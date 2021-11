Adele Adkins (33) verliert kein gutes Wort über ihre Verflossenen! Erst vor wenigen Tagen überraschte die Sängerin ihre Fans mit der Veröffentlichung ihres lang ersehnten Albums "30". Auf der Platte wird die Musikerin äußerst emotional und singt unter anderem auch über ihre Scheidung und Sohnemann Angelo. Doch nicht nur musikalisch nimmt die gebürtige Britin kein Blatt vor den Mund – in einem Interview packte Adele nun ganz ungeniert über ihre Verflossenen aus!

Im Rahmen der TV-Show "ITV's An Audience With Adele" wurde die Chartstürmerin von Moderator Alan Carr (45) gefragt, wie der Song heißen könnte, den ihre Ex-Freunde über sie schreiben – darauf antwortete Adele prompt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von ihnen wirklich dazu in der Lage wäre, weil die meisten von ihnen nicht mal eine normale tägliche Aufgabe erledigen konnten!" Autsch, das hat gesessen! Auf welche einstigen Partner sie in diesem Fall anspielte, behielt die 33-Jährige allerdings für sich.

Nach längerem Überlegen kam Adele dann aber doch noch auf einen Entschluss für einen möglichen Titel eines Songs, der von einem ihrer Ex-Freunde über sie sein könnte: "Wahrscheinlich 'No One Like You'!" Weiter wollte die "Hello"-Interpretin darauf aber nicht eingehen.

Getty Images Adele, britische Musikerin

Getty Images Adele, Sängerin

Simon Emmett Adele, Musikerin

