Neuigkeiten aus dem Leben von H.P. Baxxter (57)! Seit 1993 mischt der Sänger mit seiner Band Scooter die deutsche Musiklandschaft auf. Nach wie vor versorgt das Trio seine Fans mit neuer Musik. Erst kürzlich brachten sie gemeinsam mit Finch (31) ihren neuen Song "Rave Witches" heraus. Auch privat läuft es bei H.P. Baxxter eigentlich rund. Seit fünf Jahren ist er mit dem 29-jährigen Model Lysann Geller zusammen – doch jetzt kam überraschend das Liebes-Aus: H.P. und Lysann sind getrennt!

Das bestätigte jetzt Hans Peter Geerdes, wie H.P. mit bürgerlichem Namen heißt, gegenüber Bild. "Wir haben uns bereits im Juli freundschaftlich getrennt. Ich habe ihr noch beim Umzug geholfen, sie hat jetzt eine Wohnung in Eppendorf", erklärte der Musiker den aktuellen Stand. Das Paar lebte zusammen in einer Villa in Hamburg. Lysann zog für H.P. von Berlin in die Hansestadt und studierte dort Architektur.

Doch wie kam es zu dem Beziehungsende? "Es war ein schleichender Prozess. Manchmal passen Dinge nicht so zusammen und plötzlich ist man entfremdet. Bei uns wurde aus Liebe Freundschaft", teilte H.P. mit. Heute stehen die beiden noch in regelmäßigem Kontakt, betonte der 57-Jährige.

Getty Images H.P. Baxxter und Lysann Geller, Januar 2020

Getty Images H.P. Baxxter und Lysann Geller, Juni 2019

Getty Images H.P. Baxxter und Lysann Geller, May 2017

