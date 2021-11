Britney Spears (39) hat ein neues Projekt an Land gezogen! Nach dem Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft fackelt die Pop-Prinzessin offenbar nicht lange und nimmt ihre Leben wieder selbst in die Hand. Dazu gehört nicht nur die Familienplanung mit ihrem Verlobten Sam Asghari (27), sondern auch ihre Karriere. Letztere treibt die "Oops!...I Did It Again"-Interpretin nun auch kräftig voran – allerdings nicht im Musikbusiness...

Stattdessen ist sie wohl bald erneut auf der großen Leinwand zu sehen. Das lässt Britney jetzt zumindest auf ihrem Instagram-Account durchblicken. Zu einem skurrilen Foto einer Katze, die neben einem vollen Glas Rotwein sitzt, schreibt die 39-Jährige: "Ich habe gerade einen Film mit dem Titel 'The Idol' gedreht... Er ist voller Hits und jeder Menge bunter Bilder, die ich meiner wundervollen Familie unter die Nase reiben kann!" Neben dem vor Sarkasmus triefenden Seitenhieb gegen ihre Familie ist vor allem der Name des Projekts, in dem die Sängerin mitspielt, sehr interessant, denn: "The Idol" heißt auch eine Produktion des R&B-Künstlers The Weeknd (31), in der unter anderem auch Lily-Rose Depp (22) und Troye Sivan dabei sind.

Die "Gimme More"-Hitmacherin beendete an dieser Stelle ihren Beitrag noch nicht, sondern wünschte ihren Fans eine "fröhliche Zeit", die sie mit Sicherheit auch haben werde. Sie scherzte weiter: "Sollte ich ab und zu mal nichts von mir hören lassen, dann könnt ihr mich irgendwo mit dieser Katze erwischen."

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Getty Images Britney Spears beim iHeartRadio-Festival in Las Vegas 2013

Instagram / britneyspears Britney Spears, US-amerikanische Musikerin

