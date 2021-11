Könnte Andrej Mangold (34) bald wieder vergeben sein? Der ehemalige Bachelor hatte bis jetzt in puncto Liebe eher wenig Erfolg. Nach seiner Teilnahme an der Kuppelshow war der Rosenkavalier eineinhalb Jahre mit der Gewinnerin Jennifer Lange (28) zusammen, doch die Beziehung ging in die Brüche. Seit gut einem Jahr ist er nun Single. Jetzt verriet Andrej jedoch, dass er jemanden kennengelernt habe und dass schon bald das erste Treffen anstehe!

Mit Bild sprach der Kampf der Realitystars-Teilnehmer ganz offen über sein Datingleben und offenbarte, dass es gerade eine Herzensdame gebe! "In Sachen Liebe bin ich tatsächlich dabei, jemanden kennenzulernen", erzählte er. Und wer ist diese ominöse Bekanntschaft? Dazu wollte Andrej nicht allzu viel verraten, doch er gab zu, dass es sich um ein internationales Model handelt.

Um seine Karriere ein wenig anzukurbeln und einen großen Kampagnen-Job zu machen, wird der 34-Jährige im Dezember nach New York reisen. Dort soll es dann zu einem ersten Treffen zwischen den beiden Turteltauben kommen, da auch das Model zu der Zeit in der Stadt sein soll. Und Andrej könnte sich wohl nicht mehr darauf freuen! "Für uns wird es unser erstes Date sein, und wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich die Eine. Ich bin voller Vorfreude", schwärmte er.

Anzeige

RTLZWEI/Karl Vandenhole Andrej Mangold, 2021

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de