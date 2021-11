Are You The One? geht in eine neue Runde! Erst vor wenigen Wochen fand das große Finale vom Promi-Special der Kuppelshow statt. Beim anschließenden Wiedersehen stellte sich heraus, dass einige der Paare schon wieder getrennt sind. Wird also Zeit, neue Couples zu bilden. Die Fans des beliebten Reality-TV-Formats müssen auch nicht mehr allzu lange auf Nachschub warten: Jetzt steht der Termin für die dritte AYTO-Staffel endlich fest!

Mit einem so zeitigen Start hätte wohl keiner gerechnet. Noch in diesem Jahr geht die Flirterei und die Suche nach dem Perfect Match wieder los – genauer gesagt am 14. Dezember. Das verkündete der Sender nun via Instagram auf dem offiziellen Profil des Formats. Wie es aussieht, werden die Folgen allerdings nur auf der sendereigenen Streaming-Plattform RTL+ abrufbar sein und nicht im TV ausgestrahlt.

Eine Sache wird sich allerdings nicht ändern: Sophia Thomalla (32) als Moderatorin und Gastgeberin. Welche Singles die sexy Schönheit diesmal mit ihren unangenehmen Fragen und Sticheleien nerven darf, ist allerdings noch unklar. Die ehemaligen Kandidaten können es aber offenbar trotzdem kaum abwarten. "Oh ja, bin auf unsere Nachfolger gespannt! Hoffentlich heißere Jungs als bei uns", kommentierte beispielsweise Walentina Doronina den Beitrag.

TVNOW Sophia Thomalla als Moderatorin bei "Are You The One?"

TVNOW Sophia Thomalla und Vanessa Martinez im "Are You The One?"-Finale

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2021

