Die Schwangerschaft von Gülcan Kamps (39) neigt sich so langsam aber sich dem Ende zu! Die einstige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps erwarten derzeit zum ersten Mal Nachwuchs. Seit der Verkündung der Schwangerschaft im Juni gewährt die quirlige TV-Persönlichkeit ihren Fans regelmäßig Einblick in ihre Reise zum Babyglück. Und inzwischen rückt die Geburt anscheinend immer näher: Gülcans Baby wiegt jedenfalls schon über drei Kilogramm!

Das verriet die werdende Mutter jetzt auf ihrem Instagram-Profil. "Was ist klein, sehr süß und bringt dreieinhalb Kilogramm auf die Waage?", fragte sie ihre Fans zunächst und hatte dann auch direkt die Antwort parat: "Baby Kamps." Aber damit nicht genug! Zudem präsentierte die Moderatorin nämlich ihren kugelrunden Schwangerschaftsbauch auf einem neuen Schnappschuss – und darauf setzt sie ihre Körpermitte in einer schwarzen, hochgeknöpften Bluse in Szene.

Allzu lange kann es also nicht mehr dauern, bis Gülcan und Sebastian ihr kleines Kind dann endlich in den Armen halten können: Neugeborene wiegen nämlich im Durchschnitt zwischen 3300 und 3500 Gramm. Und dieses Gewicht hat das Baby Kamps ja inzwischen schon erreicht. Zudem sprach Gülcan jüngst von den "letzten Wochen" ihrer Schwangerschaft...

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2021

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2021

