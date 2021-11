Er kann es kaum erwarten! Jörg Draeger (76) verzauberte in den 90er-Jahren mit "Geh aufs Ganze!" ein Millionenpublikum. Vier Jahre lang führte er als Moderator durch die beliebte Gameshow. In diesem Jahr kehrte das TV-Gesicht bei Promi Big Brother auf den Bildschirm zurück – und verhalf so auch seiner alten Sendung zu einem Comeback! Promiflash verriet Jörg jetzt, wie sehr er sich auf das Revival freut.

Das Wiederaufleben seiner Sendung bedeute ihm eine ganze Menge, erzählte Jörg im Promiflash-Interview: "Ich habe die Show geliebt wie mein eigenes Baby. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich damals bei Sat.1 auch machen konnte, was ich wollte." Nicht einmal die Regie habe damals genau gewusst, was in der Show passieren würde. "Es war wie ein gemeinsamer Tanz mit der gesamten Crew, den Kandidaten und mir", beschrieb der 76-Jährige die Magie des Formats.

Seine Zeit bei "Promi Big Brother" habe ihn merken lassen, was und vor allem wer ihm besonders wichtig sei, berichtete Jörg. Zwar wandere er regelmäßig auf dem Jakobsweg und sei daher Abgeschiedenheit gewohnt. Doch der TV-Auftritt sei noch mal etwas anderes: "In einem Container eng aufeinander mit zunächst Wildfremden eingesperrt zu leben, das macht noch mal eine ganz andere Demut."

Anzeige

ActionPress Jörg Draeger, "Geh aufs Ganze!"-Moderator

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Jörg Draeger, "Promi Big Brother"-Kandidat 2021

Anzeige

Sat.1 Jörg Draeger und Daniela Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de