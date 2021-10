Eine beliebte Gameshow der 1990er-Jahre kehrt zurück auf die TV-Bildschirme! Von Januar 1992 bis September 1996 moderierte Jörg Draeger (76) auf Sat.1 die Fernsehsendung "Geh aufs Ganze!". Nach der Promi Big Brother-Teilnahme des Moderators wurde bekannt gegeben, dass die Kultshow mit dem Trostpreis Zonk ihr Comeback feiern soll. Jetzt steht auch fest, wann die Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" im Fernsehen ausgestrahlt wird!

Laut Sat.1 wird "Geh aufs Ganze!" am 26. November an drei aufeinanderfolgenden Freitagen um 20:15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Außerdem soll die Show auf dem Streamingdienstanbieter Joyn zu sehen sein. In der Pressemitteilung teilte Jörg seine große Vorfreude mit, was die Ausstrahlung der Gameshow betrifft. "Das ist die Erfüllung eines Traums, den ich mit 75 Jahren nicht mehr gewagt habe, zu hegen", teilte der 75-Jährige mit.

Nach seiner Promi-BB-Teilnahme gab Jörg im Promiflash-Interview noch an, dass er Zweifel habe, ob ein "Geh aufs Ganze!"-Comeback wirklich gelingen könnte. "Ich glaube, in der heutigen Zeit kann man nicht mehr das herstellen, was ich zum Moderieren brauche", vermutete der gebürtige Berliner. Das hat sich offenbar inzwischen geändert.

Anzeige

Sat.1 Jörg Draeger, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige

ActionPress Jörg Draeger als Moderator der Sendung "Geh aufs Ganze!"

Anzeige

Getty Images Jörg Draeger auf der Artists Against Aids Gala in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de