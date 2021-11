Cedric Beidinger hat es geschafft! Der ehemalige Big Brother-Kandidat und seine Ex-Partnerin Gina Beckmann konnten sich im Finale der aktuellen #CoupleChallenge-Staffel gegen das Bachelor in Paradise-Traumpaar Marco Cerullo (33) und Christina Grass (33) durchsetzen – und holten sich den Sieg! Damit sicherten sie sich das Preisgeld von insgesamt 62.500 Euro. Doch wie geht es Cedric nach seinem Triumph? Darüber sprach er nun mit Promiflash!

Im Promiflash-Interview erklärte der Fitnessfan, dass er überhaupt nicht damit gerechnet habe, das Format zu gewinnen. Bereits vor den Dreharbeiten habe er sich aber das persönliche Ziel gesetzt, den Titel mit nach Hause zu nehmen. "Zunächst Christin und Walentina raushauen und dann einfach nur noch alles geben im Finale", führte der Influencer weiter aus. Außerdem verriet er, dass er seinen Anteil der Prämie noch gar nicht ausgegeben habe: "Ich werde aber damit meine nächste Reise in die USA finanzieren." Bislang wisse Cedric aber noch nicht, wann er das nächste Mal dort hinfliegen werde: "Am liebsten wäre es mir, in die Staaten auszuwandern", gab er preis.

Trotzdem habe es für den Reality-TV-Star natürlich einen bitteren Beigeschmack, sich das Finale nun anzusehen. Kein Wunder, schließlich hatte er sich kurz vor Ausstrahlungsbeginn von Gina getrennt. "Wir waren ein sehr gutes Team, wie man gesehen hat", schwelgte Cedric in Erinnerungen und stellte daraufhin aber klar, dass seine Gefühle für die Blondine einfach nicht ausgereicht haben: "Ich wünsche ihr weiterhin nur das Beste und das von Herzen!"

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "#CoupleChallenge"-Sieger 2021

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "#CoupleChallenge"-Sieger 2021

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de