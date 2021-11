Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) können die Finger einfach nicht voneinander lassen. Die Germany's next Topmodel-Moderatorin und der Tokio Hotel-Gitarrist sind inzwischen seit über zwei Jahren verheiratet – aus der Honeymoon-Phase scheinen sie aber noch immer nicht heraus zu sein. Immer wieder teilt die Model-Mama verliebte Schnappschüsse von sich und ihrem Mann auf Social Media. Jetzt wurde das Paar turtelnd bei einem gemeinsamen Shopping-Ausflug gesichtet.

Auf Paparazzi-Fotos sieht man die 48-Jährige zusammen mit ihrem Partner durch West Hollywood schlendern. Sie durchstöberten während ihres Trips eine Reihe von Möbelgeschäften. Zum Shoppen wählten die beiden lässige Loungewear-Looks: Heidi trug ein cooles hellblaues Hemd mit farblich dazu passender Hose und kombinierte dazu ein Paar weiße Sneakers. Tom setzte auf eine rosa Jogginghose mit dazu passendem T-Shirt, schwarze Sneakers und eine dunkle Sonnenbrille. Der Musiker wich seiner Frau während des gesamten Ausflugs nicht von der Seite und hielt die meiste Zeit über ihre Hand.

Erst vor wenigen Tagen waren das Model und der Musiker noch in Griechenland unterwegs. Dort drehten sie für die neue Staffel "Germany's next Topmodel", die Anfang 2022 ausgestrahlt werden soll. Jetzt scheint das Paar ein bisschen Zweisamkeit in seiner Wahlheimat Los Angeles zu genießen, bevor es mit den Dreharbeiten weitergeht.

MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Griechenland

