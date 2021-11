Sie lehnt sich ganz entspannt an seine starke Schulter! Erst vor wenigen Tagen gab Heidi Klum (48) den Startschuss zu den Dreharbeiten der neuen Germany's next Topmodel-Staffel. Aktuell wird auf der griechischen Insel Mykonos gedreht. Und wer darf dabei nicht fehlen? Natürlich, ihr Gatte Tom Kaulitz (32). Heidi teilt nun ein zuckersüßes Bild mit ihrem Schatz, dass die zwei ziemlich verschmust zeigt!

Auf ihrer Instagram-Seite gibt die 48-Jährige offenbar ein paar Einblicke hinter die Kulissen des GNTM-Sets. Ganz entspannt und relaxt sitzen die Jurorin und ihr Ehemann in einem Van. Während sich Heidi mit Lockenwicklern im Haar an ihren Tom lehnt, grinst dieser ziemlich zufrieden in die Kamera. Viele Worte braucht die Blondine für diesen Schnappschuss wohl nicht – mit einem simplen Herzchen-Smiley drückt sie ihre Liebe aus.

Dass Heidi und Tom jetzt so entspannt auf Mykonos sind, hätten die beiden vor wenigen Tagen wohl noch nicht gedacht. Während ihrer Weiterreise von Athen kam es nämlich zu einem kleinen Zwischenfall: Heidi wollte nicht ins Flugzeug steigen, weil es sich dabei um eine Propellermaschine handelte. Also nahmen sie kurzerhand eine Fähre nach Mykonos.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den American Music Awards

Anzeige

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz in Athen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de